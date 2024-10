L’appello di Papa Francesco sull’accoglienza dei migranti in Italia

In un momento storico in cui l’Italia affronta una crescente denatalità, Papa Francesco ha lanciato un appello significativo per l’accoglienza dei migranti. Durante un’udienza con i Missionari di San Carlo, il Santo Padre ha evidenziato come il nostro Paese, con un’età media di 46 anni e un tasso di natalità in calo, necessiti di una nuova linfa vitale, rappresentata proprio dai migranti.

La denatalità e il bisogno di migranti

“L’Italia non fa figli, non fa figli”, ha affermato Papa Francesco, sottolineando la gravità della situazione demografica. La denatalità è un fenomeno che colpisce non solo l’Italia, ma molti Paesi occidentali. In questo contesto, i migranti possono rappresentare una risorsa fondamentale per il futuro della nostra società. L’accoglienza e l’integrazione dei migranti non sono solo un dovere morale, ma anche una necessità economica e sociale.

Il valore dell’esperienza migratoria

Il Papa ha condiviso la sua personale esperienza di figlio di migranti, ricordando come la speranza di una vita migliore spinga molte persone a lasciare la propria patria. “Partono sperando di ‘trovare altrove il pane quotidiano'”, ha detto, richiamando le parole di San Giovanni Battista Scalabrini. Questa tenacia, spesso alimentata dall’amore per le famiglie rimaste a casa, è un insegnamento prezioso per tutti noi. La storia della salvezza, come ha ricordato il Santo Padre, è intrinsecamente legata al cammino dei migranti.

Accoglienza e dialogo come strumenti di crescita

Papa Francesco ha esortato a vedere i migranti non come un peso, ma come un’opportunità di crescita reciproca. “Attraverso le dinamiche dell’incontro e del dialogo, possiamo crescere insieme”, ha affermato. L’accoglienza di Cristo presente nello straniero è un invito a costruire una società più solidale e inclusiva. In questo modo, l’itineranza dei migranti può diventare una scuola di fede e umanità, arricchendo le vite di chi accoglie e di chi è accolto.