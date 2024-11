Un cambiamento storico nel panorama politico

Le elezioni presidenziali del 2024 hanno segnato un punto di svolta significativo per il Partito Repubblicano, con Donald Trump che ha ottenuto un sostegno senza precedenti tra gli elettori minoritari. Secondo i risultati, Trump ha migliorato notevolmente la sua posizione tra gli elettori neri e latini, un fatto che ha sorpreso molti analisti politici. Questo cambiamento è stato evidenziato da un aumento del supporto in diverse contee, tradizionalmente democratiche, che hanno visto un’inversione di tendenza rispetto alle elezioni precedenti.

Strategie vincenti per conquistare nuovi elettori

La chiave del successo di Trump sembra risiedere nella sua capacità di avvicinarsi direttamente a queste comunità. Gianno Caldwell, analista politico di Fox News, ha sottolineato che Trump ha fatto un passo avanti, recandosi in aree che solitamente non sono parte della base elettorale repubblicana. In particolare, Trump ha ottenuto oltre il 90% dei voti nelle contee latine, dimostrando che il Partito Repubblicano sta diventando sempre più un partito multiculturale. Questo approccio diretto ha permesso a Trump di guadagnare la fiducia di elettori che in passato si erano sentiti trascurati.

Risultati sorprendenti in contee chiave

Un esempio lampante è Passaic County, nel New Jersey, dove Trump ha ottenuto quasi il 50% dei voti, migliorando di nove punti percentuali rispetto al 2020. Questo risultato ha scioccato i democratici, considerando che Hillary Clinton aveva vinto qui con il 74% dei voti nel 2016. Un altro caso significativo è Starr County, in Texas, dove Trump ha vinto per la prima volta in 132 anni, conquistando circa il 57,7% dei voti. Anche Osceola County in Florida ha visto un cambiamento, con Trump che ha ottenuto il 50% dei voti, rispetto al 48% di Kamala Harris. Gli elettori hanno citato la sua attenzione ai temi economici come motivo principale del loro sostegno.

Un nuovo panorama per il voto afroamericano

Trump ha anche fatto progressi significativi tra gli elettori neri, come dimostrato dai risultati in Anson County, North Carolina, dove ha vinto per la prima volta dal 1970. Qui, Trump ha ottenuto il 50,9% dei voti, rispetto al 48,2% di Harris. Questo trend è stato particolarmente evidente tra gli uomini neri, che hanno mostrato un aumento del supporto di 12 punti percentuali rispetto al 2020. Questi risultati suggeriscono che Trump ha aperto la strada a una nuova era per il Partito Repubblicano, che ora ha l’opportunità di competere seriamente per il voto afroamericano.