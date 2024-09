L'autopsia è stata ordinata per un bambino morto a causa di una porta da calcio in Sardegna.

Un incarico verrà conferito domani al patologo forense per effettuare l'esame autoptico sul corpo di Gioele Putzu, il ragazzino di 9 anni che è stato mortalemente colpito e ucciso ieri sera dalla caduta di una porta da calcio mentre si divertiva con i suoi amici in un campo sportivo alla periferia...

Un incarico verrà conferito domani al patologo forense per effettuare l’esame autoptico sul corpo di Gioele Putzu, il ragazzino di 9 anni che è stato mortalemente colpito e ucciso ieri sera dalla caduta di una porta da calcio mentre si divertiva con i suoi amici in un campo sportivo alla periferia di Ozieri. La Procura di Sassari ha posto sotto fermo il campo sportivo ‘Meledina’ situato nel quartiere San Nicola, e stamani la porta caduta è stata rimossa dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, sotto la supervisione del maggiore Gabriele Tronca, per un’ulteriore indagine. L’indagine ha lo scopo di capire le cause esatte del crollo della porta. Gli operatori di soccorso del 118 erano presenti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi estremi dei medici che hanno cercato di rianimare Gioele per più di un’ora, tutte le manovre si sono rivelate inutili.