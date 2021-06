Lavoro: Fratoianni domani a Prato incontra sindacati e operai

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Domani pomeriggio il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, incontrerà i sindacati e lavoratori di Prato. Alle 17.30 sarà alla Camera del Lavoro in Piazza Mercatale a Prato per un incontro con il segretario generale della Cgil Lorenzo Pancini.

Al centro del confronto -riferisce un comunicato- la situazione del lavoro a Prato, una città al centro della cronaca nazionale per episodi di sfruttamento lavorativo (tra questi il caso della pelletteria di Poggio a Caiano, dove grazie anche al contributo della Cgil pratese è emerso l'ennessimo fenomeno di sfruttamento lavorativo) e per l'ennesima morte sul lavoro.

L'incontro sarà anche l'occasione per fare il punto in merito al possibile sblocco dei licenziamenti, una misura che rischia di impattare pesantemente su una realtà che già nell'anno 2020 ha visto un calo consistente dell'occupazione.

Successivamente Fratoianni incontrerà i lavoratori Texprint (in via Sabadell a Prato), da mesi ormai in presidio davanti alla fabbrica e della Top Line, dove gli operai denunciano che la proprietà “sta portando via i macchinari.