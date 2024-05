Lavoro, Monaco (Università Firenze): "Consulenti importanti, centrale incontro con studenti"

Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Questa nostra partecipazione nasce su un'iniziativa portata avanti dai consulenti del lavoro, ed è molto importante perché mette insieme due mondi diversi: i nostri studenti che si affacciano al mondo del lavoro e chi invece già vi opera da anni". Così la delegata della Rettrice dell'Università di Firenze all’inclusione e alla diversità, Maria Paola Monaco, a margine oggi della presentazione, nell'Ateneo fiorentino durante il Career day, del Festival del lavoro 2024, in programma dal 16 al 18 maggio alla Fortezza da Basso, a cui l'Ateneo ha concesso il patrocinio.

"I consulenti -ha continuato- svolgono un ruolo molto importante all'interno del nostro mercato del lavoro perché accompagnano l'azienda nelle varie scelte che deve fare. E quindi noi dobbiamo far capire ai nostri studenti come entrare in quel mondo".

"Non soltanto formandoli nel modo migliore possibile nel percorso, quindi per esempio nel nostro corso di laurea in servizi giuridici che prevede un curriculum apposito per consulenti del lavoro, ma anche andandogli un po' a spiegare quei 'trucchi' che sono necessari per fare un buon colloquio di lavoro, per scrivere un curriculum in maniera adatta, per mostrare il meglio di ciò che hanno appreso sui banchi", ha concluso.