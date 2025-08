Lavoro: Polidori (Fi), 'persona al centro per società equa'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Nell’ottica di aiutare i giovani ad essere maggiormente competitivi nel mercato unico europeo, non posso non ricordare il contributo dell’economista Premio Nobel Gary Becker, che, per primo, fece entrare di diritto il capitale umano tra i beni di un'...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Nell’ottica di aiutare i giovani ad essere maggiormente competitivi nel mercato unico europeo, non posso non ricordare il contributo dell’economista Premio Nobel Gary Becker, che, per primo, fece entrare di diritto il capitale umano tra i beni di un'azienda e quindi della società. Un cambio di mentalità determinante poiché colloca l'investimento in esseri umani al pari dell'investimento in capitale fisico.

È la politica cui da sempre si ispira Forza Italia. Come un'impresa può investire in nuovi macchinari per produrre più e meglio, la persona e la società possono investire in competenze per essere più produttivi nel mercato del lavoro. La persona al centro, anche del mercato, per realizzare una società davvero equa, in cui sono realmente garantite le pari opportunità”. Così Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna e presidente della commissione sull’Uguaglianza e la non discriminazione del Consiglio d’Europa, intervenendo agli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia, in corso a Reggio Calabria, durante il Panel ‘Capitale umano e mercato unico europeo: competenze, istruzione e pari opportunità’.