Primark, colosso internazionale della moda low cost, ha avviato nuove selezioni di personale per i punti vendita di Caserta e Salerno. L’azienda è alla ricerca di candidati da inserire in diversi ruoli, con opportunità sia per chi ha già esperienza nel settore retail che per chi è alla prima occupazione. Le posizioni aperte rappresentano un’interessante occasione di lavoro in Campania.
Lavoro, Primark cerca dipendenti a Caserta e Salerno
Primark, nota catena irlandese di abbigliamento a prezzi accessibili, ha avviato nuove selezioni di personale per i punti vendita situati all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) e del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano (Salerno). Le opportunità di inserimento riguardano sia contratti full time che part time e sono rivolte a diversi profili.
Chi desidera candidarsi può farlo direttamente online attraverso la sezione Careers del sito ufficiale, seguendo la procedura guidata per l’invio della domanda.
Lavoro, Primark cerca dipendenti a Caserta e Salerno: requisiti e come candidarsi
Nei due store campani, Primark è alla ricerca principalmente di:
-
Addetti alle vendite
-
Department Manager
-
Team Manager
Le mansioni variano in base al ruolo, ma includono:
-
supporto ai clienti durante la scelta dei prodotti e nelle fasi di acquisto o reso;
-
cura dell’allestimento degli spazi di vendita, mantenendo scaffali, camerini e magazzino sempre ordinati e riforniti;
-
gestione delle operazioni di cassa e delle richieste dei clienti con efficienza e cortesia;
-
ricezione, controllo e sistemazione della merce nel rispetto degli standard aziendali.
I candidati ideali sono persone dinamiche, motivate e con spiccato orientamento al cliente. In particolare, sono richieste:
-
attitudine al lavoro di squadra e buone doti comunicative;
-
attenzione ai dettagli e capacità organizzative;
-
passione per la moda e interesse per le nuove tendenze;
-
preferibilmente, esperienza pregressa in contesti retail con elevato afflusso di clientela.
Per i ruoli di Department Manager e Team Manager Primark richiede maggiori requisiti:
-
Department Manager: il ruolo prevede la gestione autonoma di un reparto, il coordinamento di almeno 15 risorse, l’analisi dei KPI e l’ottimizzazione delle performance. È richiesta un’esperienza minima di due anni come Manager nel settore retail o GDO, oltre alla disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale.
-
Team Manager: la posizione prevede il coordinamento di circa 10 collaboratori e la supervisione di reparti chiave come casse, camerini, magazzino o cash office, con il supporto di un Manager Senior. Sono richiesti almeno dodici mesi di esperienza in un ruolo di responsabilità nel retail e flessibilità alla mobilità sul territorio italiano.