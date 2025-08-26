Lavoro da Primark, assunzioni nei negozi di Caserta e Salerno: requisiti e ca...

Lavoro da Primark, assunzioni nei negozi di Caserta e Salerno: requisiti e ca...

Primark, colosso internazionale della moda low cost, ha avviato nuove selezioni di personale per i punti vendita di Caserta e Salerno. L’azienda è alla ricerca di candidati da inserire in diversi ruoli, con opportunità sia per chi ha già esperienza nel settore retail che per chi è alla prima occupazione. Le posizioni aperte rappresentano un’interessante occasione di lavoro in Campania.

Lavoro, Primark cerca dipendenti a Caserta e Salerno

Primark, nota catena irlandese di abbigliamento a prezzi accessibili, ha avviato nuove selezioni di personale per i punti vendita situati all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) e del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano (Salerno). Le opportunità di inserimento riguardano sia contratti full time che part time e sono rivolte a diversi profili.

Chi desidera candidarsi può farlo direttamente online attraverso la sezione Careers del sito ufficiale, seguendo la procedura guidata per l’invio della domanda.

Lavoro, Primark cerca dipendenti a Caserta e Salerno: requisiti e come candidarsi

Nei due store campani, Primark è alla ricerca principalmente di:

Addetti alle vendite

Department Manager

Team Manager

Le mansioni variano in base al ruolo, ma includono:

supporto ai clienti durante la scelta dei prodotti e nelle fasi di acquisto o reso;

cura dell’allestimento degli spazi di vendita, mantenendo scaffali, camerini e magazzino sempre ordinati e riforniti;

gestione delle operazioni di cassa e delle richieste dei clienti con efficienza e cortesia;

ricezione, controllo e sistemazione della merce nel rispetto degli standard aziendali.

I candidati ideali sono persone dinamiche, motivate e con spiccato orientamento al cliente. In particolare, sono richieste:

attitudine al lavoro di squadra e buone doti comunicative;

attenzione ai dettagli e capacità organizzative;

passione per la moda e interesse per le nuove tendenze;

preferibilmente, esperienza pregressa in contesti retail con elevato afflusso di clientela.

Per i ruoli di Department Manager e Team Manager Primark richiede maggiori requisiti: