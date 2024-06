Questa mattina il vicepremier, Antonio Tajani, ha commentato a Palazzo Madama l’incontro che si è tenuto ieri, lunedì 17 giugno, a Bruxelles, tra i 27 capi di stato Europei: tra le tematiche affrontante anche la questione relativa all’invio di armi ad Israele.

Il vicepremier rispondendo alle domande dei cronisti, dopo l’audizione presso la commissione Esteri congiunta Camera e Senato a Palazzo Madama, ha ribadito che, dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, l’Italia ha sospeso la vendita di armi al Governo di Tel Aviv:

Italia e Israele sono partner nel commercio di armamenti, ma dall’attacco di Hamas del 7 ottobre l’Italia ha interrotto qualsiasi fornitura. Il motivo è stabilito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che definisce le norme su “sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”: la legge italiana non prevede la possibilità di vendere a un Paese che è in guerra materiale bellico.

Viene ribadito dal Ministro, invece, che le licenze autorizzate prima del 7 ottobre sono state analizzate tutte, confermando che le armi inviate non potevano essere utilizzate contro la popolazione:

“In base alle caratteristiche dei materiali, sono stati inviati in Israele solo quelli che non possono essere utilizzati contro la popolazione civile, come pezzi di ricambio radio, perché formalmente sono ausili militari, ma non sono bombe antiuomo”.