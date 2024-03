Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso in merito alla vicenda delle risorse destinate al Sud Italia sulle quali ora si attende la risposta del Consiglio di Stato.

De Luca ha attaccato il governo per aver bloccato i fondi:

« Non siamo pronti a fare i maggiordomi e a vendere la nostra dignità a un Governo che si presenta sempre più come caratterizzato dall’arroganza inimmaginabile del potere e l’incompetenza amministrativa. Noi siamo pronti a siglare l’accordo domani mattina, siamo pronti a fare le verifiche con tutti i Ministeri , anche con le Nazioni unite se necessario. Il Tar ha dato 45 giorni di tempo al ministro per sottoscrivere l’accordo con la Regione Campania, i 45 giorni scadono il 5 aprile ma il ministro della Coesione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Siamo all’irresponsabilità totale ».

«Notizie false in relazione alla capacità di spesa dei fondi europei. Ministero e forze politiche di governo hanno mentito anche sui dati forniti dalla Ragioneria dello Stato e hanno raccontato una storia rispetto alla quale sembra che sia la Regione che non voglia firmare l’accordo. Raccontano che con quasi tutte le Regioni vanno d’accordo meno che con noi. Non hanno detto perché c’è questo problema con la Campania. Nel merito non rispondono mai».