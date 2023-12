Incidente per Vincenzo De Luca al brindisi di fine anno in Campania: spostano...

Siparietto esilarante durante il brindisi di fine anno alla Regione Campania: durante l’evento, alcuni addetti spostano la sedia del governatore Vincenzo De Luca che poco dopo cade a terra. Fortunatamente, lo spiacevole incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 28 dicembre a Palazzo Santa Lucia non ha avuto ripercussioni sulla salute del presidente della Regione Campania.

Brindisi di fine anno alla Regione Campania, spostano la sedia a Vincenzo De Luca e cade a terra

La vicenda, tuttavia, è stata ripresa e il video che mostra l’incidente è stato diffuso su diverse chat e sui social diventando rapidamente virale. Come è possibile notare dalle immagini, De Luca non si è fatto nulla. Subito dopo essersi rialzato, ha scherzato sulla caduta sfoggiando la sua ormai famosa ironia.

“I portaseccia”, ha chiosato con un sorriso. Dopo il commento, il presidente della Giunta regionale della Campania ha invitato un ospite presente in sala a salire sul palco e brindare con lui.

La nota dello staff

Sull’episodio, è intervenuto anche lo staff di De Luca. “Il presidente sta bene”, hanno fatto sapere. “Per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare”. Si è trattato, quindi, di un incidente fortuito senza gravi conseguenze.

Nelle immagini diffuse a mezzo social, si vede un addetto al servizio che passa per portare via la poltrona su cui era seduto il governatore campano, forse per sgomberare il campo e procedere con le fotografie di rito. Proprio mentre l’addetto si allontana con la poltrona, però, De Luca si risiede, cadendo a terra.