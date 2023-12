Tragedia a Longarone, carabiniere stroncato da un infarto in caserma: Alessan...

Alessandro D’Alfonso, un carabiniere di 52 anni assegnato alla stazione di Longarone, è morto per un malore improvviso in caserma.

Un infarto fulminante ha stroncato Alessandro D’Alfonso mentre era in servizio: il carabiniere morto a soli 52 anni, al momento del malore, si trovava nella caserma di Longarone.

La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 27 dicembre. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’appuntato scelto qualifica speciale D’Alfonso si è improvvisamente accasciato sulla sua scrivania mentre era al computer ed è poi deceduto per un infarto fulminante. L’uomo, originario di Pian di Vedoia ma residente da tempo in via Lungardo a Belluno, lascia la moglie Anita e due figlie di 22 e 16 anni.

Colleghi sotto shock

Il decesso di D’Alfonso ha profondamente sconvolto l’Arma dei Carabinieri. I colleghi del 52enne, infatti, si sono detti increduli per quanto accaduto.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il militare aveva cominciato il suo turno alle 18:00 e sarebbe rimasto in servizio fino allo scoccare della mezzanotte. Durante il turno, era uscito dalla caserma per un controllo e, dopo essere rientrato, stava redigendo gli atti necessari quando si è accasciato sulla scrivania senza riprendere più conoscenza. Ogni soccorso e sforzo da parte dei colleghi si è rivelato inutile.