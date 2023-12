Il piccolo Mattia Gabriele Micarone, un bimbo di 4 anni nato con una malattia al cuore, è morto all’ospedale di Pescara durante le feste di Natale. Il funerale del bambino è stato fissato nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre.

Bimbo morto a 4 anni nelle feste di Natale, era nato con una malattia al cuore

Era affetto da una cardiopatia congenita il piccolo Mattia Gabriele. La patologia, diagnosticata poco dopo la nascita del bambino, si è improvvisamente aggravata causando la prematura scomparsa del giovanissimo paziente ricoverato d’urgenza all’ospedale di Pescara.

Il personale medico e infermieristico impiegato presso la struttura sanitaria abruzzese si è preso cura del bimbo durante l’intero periodo in cui è stato ricoverato, nella speranza e nel tentativo di riuscire a salvarlo. La vicenda, purtroppo, si è infine conclusa in tragedia.

Funerali

I funerali del bambino sono stati fissati per le ore 16:00 di giovedì 28 dicembre, presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via Vespucci.

La scomparsa di Mattia Gabriele ha devastato i suoi genitori Simone e Roberta, il fratellino Carlo, i nonni Carlo, Lisa, Manuela, William, Patrizia e Pasqualino, gli zii Fulvia ed Eliberto e i cugini Carlotta e Alessandra.