Le Forze di Supporto Rapido ampliano la loro area di controllo nel Sudan occidentale

Dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di sanzionare il regime golpista del Sudan con l’accusa di aver utilizzato armi chimiche, nel paese si registrano nuovi sviluppi nella guerra civile in corso.

In un notevole cambiamento sul campo di battaglia nella guerra in corso in Sudan dall’aprile 2023, le Forze di Supporto Rapido hanno annunciato l’espansione del proprio controllo militare nella regione del Kordofan, dopo aver ottenuto progressi in quattro aree principali: Al-Dubibat, Al-Khawi, Al-Hammadi e Umm Samima, a spese dell’esercito sudanese e delle unità islamiste a esso alleate.

Le Forze di Supporto Rapido hanno spiegato, in una serie di comunicati simultanei, di aver conquistato quelle che hanno definito “vittorie strategiche” durante battaglie descritte come “feroci” contro ciò che hanno chiamato “movimenti dell’esercito e milizie estremiste alleate”, nelle regioni del Kordofan meridionale, occidentale e settentrionale.

Al-Dubibat… porta dell’avanzata

Le operazioni militari sono partite dalla città di Al-Dubibat, nello Stato del Kordofan meridionale, dove le Forze di Supporto Rapido hanno dichiarato di aver imposto un controllo completo dopo ore di scontri, che hanno causato pesanti perdite nelle file delle forze governative, oltre al sequestro di armi, veicoli da combattimento e munizioni.

Video diffusi da attivisti sui social network hanno documentato l’ingresso delle forze di supporto in città attraverso il varco settentrionale, tra scene di celebrazione tra i loro membri. Le Forze di Supporto Rapido hanno definito questa conquista “un vero punto di svolta per il recupero delle aree soggette a campagne di dislocamento e violazioni dei diritti dei civili”, secondo quanto riportato.

Al-Khawi… nuovo obiettivo strategico

Meno di 24 ore dopo, le Forze di Supporto Rapido hanno annunciato di essersi spostate verso la città di Al-Khawi, nello Stato del Kordofan occidentale, considerata uno dei punti di rilievo logistico e militare per entrambe le parti in conflitto. Hanno affermato di aver effettuato un’operazione di accerchiamento che ha causato il crollo delle linee di difesa dell’esercito, infliggendo perdite stimate in circa 800 morti, secondo il loro comunicato.

Il comunicato ha descritto l’operazione come “una risposta alle violazioni documentate da organizzazioni per i diritti umani locali e internazionali nella città, che hanno colpito civili con metodi atroci”, sottolineando che l’avanzata ad Al-Khawi rappresenta “un punto di svolta nella campagna militare volta a porre fine alla guerra”.

Al-Hammadi e Umm Samima… avanzata continua

Le operazioni militari si sono poi estese alla regione di Al-Hammadi, dove le Forze di Supporto Rapido hanno confermato di aver inseguito le forze in ritirata da Al-Dubibat e Al-Khawi, sconfiggendole e assumendo il controllo dell’area dopo uno scontro breve ma tatticamente significativo.

Successivamente, sono apparsi video che mostrano l’ingresso dei combattenti di supporto nella zona di Umm Samima, situata a nord della città di Al-Ubayyid, nello Stato del Kordofan settentrionale. Questa località è considerata strategica per il suo collegamento alle vie di rifornimento militare nel Sudan occidentale.

Le Forze di Supporto Rapido hanno dichiarato che la loro rapida avanzata in queste aree mira a “porre fine all’assedio imposto ai civili” e a “permettere il ritorno degli sfollati nelle loro comunità”, oltre a garantire la sicurezza delle città per prevenire “il ritorno delle violazioni commesse in precedenza dalle forze governative e dai loro alleati”, secondo le loro parole.

Riflessioni sul significato più ampio

Questi sviluppi avvengono mentre il processo politico è completamente bloccato, con le trattative e le iniziative regionali e internazionali in stallo. L’avanzata recente delle Forze di Supporto Rapido sembra riflettere un’escalation nelle tattiche di confronto militare, nel tentativo di imporre nuove realtà sul terreno che potrebbero influenzare eventuali negoziati futuri.