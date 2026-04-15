Israele e Libano: negoziati diretti a Washington tra disarmo e richieste di cessate il fuoco

Israele e Libano: negoziati diretti a Washington tra disarmo e richieste di c...

Israele e Libano: negoziati diretti a Washington tra disarmo e richieste di c...

Scopri i punti chiave dei colloqui mediati dagli Stati Uniti e perché il disarmo di Hezbollah rimane l'ostacolo principale a un accordo

Un episodio diplomatico definito storico ha visto ambasciatori di Israele e del Libano sedersi al tavolo dei negoziati a Washington, in un confronto diretto che non accadeva su questo livello dal 1993. La mediazione americana ha l’obiettivo dichiarato di ridurre le ostilità al confine e di creare le condizioni per una convivenza più stabile, ma le posizioni di partenza sono nettamente divergenti: mentre Beirut cerca un’immediata sospensione delle ostilità, Tel Aviv pone come condizione il disarmo di Hezbollah.

Il vertice è stato presentato come l’avvio di un processo negoziale destinato a durare nel tempo, non un evento isolato. I protagonisti coinvolti includono gli ambasciatori Nada Hamadeh e Yechiel Leiter, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e vari facilitatori del Dipartimento di Stato. Sullo sfondo restano i dati sulla crisi umanitaria: fonti libanesi parlano di oltre 2.000 vittime e di più di 1,2 milioni di sfollati, cifre che spiegano la forte urgenza di trovare uno spiraglio diplomatico.

Contesto e obiettivi dei colloqui

Questi incontri avvengono dopo un’escalation militare che ha avuto conseguenze gravi per la popolazione civile. Il Libano chiede soprattutto un cessate il fuoco per fermare i bombardamenti e permettere assistenza umanitaria, mentre Israele rifiuta, nella sostanza, di discutere un’armistizio senza aver ottenuto garanzie sul futuro assetto della sicurezza, in particolare la dismissione delle armi di Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno intermediato il confronto sottolineando che l’obiettivo è evitare che il conflitto tra Israele e Hezbollah diventi una guerra totale che travolgerebbe l’intera regione.

La posizione libanese

Il governo di Beirut ha definito l’incontro una prima tappa per ottenere una pausa nelle ostilità e per riaffermare la sovranità dello Stato libanese. Il ministro della Cultura ha ricordato che il Libano non dispone di leve forti al tavolo delle trattative, ma mira comunque a separare la gestione interna dalla dimensione regionale rappresentata dall’Iran. Il Libano considera il disarmo di Hezbollah un tema complesso che richiede tempo e consenso nazionale, e ribadisce che ogni decisione deve rispettare la volontà delle istituzioni locali.

Punti di attrito e resistenze

Al centro delle divergenze ci sono tre nodi: la richiesta di un cessate il fuoco, la domanda di disarmo di Hezbollah e la proposta israeliana di creare zone di sicurezza al confine. Israele ha ventilato piani che prevedono una presenza militare prolungata in aree meridionali per garantire che il movimento armato non ritenga più possibile operare dalla regione, mentre il Libano insiste che qualsiasi soluzione che non passi dalla completa ritirata delle forze esterne e dal rispetto della sua sovranità sia inaccettabile.

Il rifiuto di Hezbollah

Hezbollah ha denunciato i colloqui come una manovra di pressione e ha esortato il governo libanese a non cedere. Il movimento, che dichiara di agire in funzione della resistenza contro un’occupazione percepita, considera il proprio arsenale una questione interna da trattare solo dopo un ritiro effettivo delle forze israeliane dal territorio meridionale. Inoltre, la reazione del gruppo è stata intensificata dalle dinamiche regionali: l uccisione di Ali Khamenei il 1 marzo 2026, citata dalle fonti, ha aggravato le tensioni e spinto Hezbollah a rispondere militarmente.

Scenari possibili e prossimi passi

L’esito politico appare incerto. Gli analisti avvertono che l’incontro di Washington rappresenta più una apertura di processo che una soluzione rapida: la strada verso un accordo durerà e richiederà una serie di passaggi tecnici e politici. Se Israele dovesse ottenere una significativa pressione su Hezbollah, potrebbe considerare un ridimensionamento delle operazioni; viceversa, il mantenimento di posizioni dure sul campo potrebbe compromettere le trattative. Il controllo di snodi strategici come la città meridionale di Bint Jbeil rimane un fattore determinante per i margini negoziali.

In assenza di un consenso nazionale unanime in Libano e con un Hezbollah che respinge ogni imposizione esterna, il processo negoziale dovrà confrontarsi con una pluralità di attori: governi regionali, organizzazioni internazionali e attori locali. Il ruolo degli Stati Uniti come facilitatore è centrale, ma la sostenibilità di un eventuale accordo dipenderà dalla capacità delle parti di tradurre gli impegni sul tavolo in misure verificabili sul terreno, incluso il controllo delle armi e il ripristino della normalità per la popolazione civile.