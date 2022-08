Le impronte di Diane Keaton al Chinese Theater di Hollywood

Hollywwod, 12 ago. (askanews) – E’ una delle colonne del cinema americano e non poteva mancare per Diane Keaton un nuovo riconoscimento. L’attrice premio Oscar ha lascito le sue impronte di mani e piedi nel cemento al Chinese Theater di Hollywood, per celebrare la sua decennale carriera.

Diane Keaton ha reso omaggio ai suoi stessi genitori, che hanno incoraggiato i suoi sogni di far parte del “mondo pieno di meraviglie” di Hollywood.

I suoi stessi figli, Dexter e Duke, si sono uniti alla madre alla cerimonia speciale.

Keaton è famosa per i suoi ruoli nella trilogia de “Il Padrino”, ma è stato il sodalizio artistico con Woody Allen a consacrarla definitivamente. La quarta pellicola in cui la Keaton e il regista statunitense collaborarono, Io e Annie, valse all’attrice il successo agli Oscar 1978 come miglior attrice. Capace di ruoli intensi e drammatici si è anche distinta per ironia e simpatia in commedie come “Il padre della sposa”, “Il club delle prime mogli”.

A 76 anni l’attrice ha un nuovo film in uscita, “Mack & Rita”.