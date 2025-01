Un viaggio nelle memorie di un capomafia

Matteo Messina Denaro, uno dei boss mafiosi più temuti d’Italia, ha trascorso tredici anni in latitanza, un periodo che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia. Recentemente, sono emersi due quaderni rilegati, arricchiti da riproduzioni di opere di Vincent Van Gogh, che raccontano la sua storia attraverso le parole scritte per la figlia, Lorenza Alagna. Questi diari, che saranno pubblicati il 21 gennaio da Rizzoli, offrono uno sguardo intimo e inquietante sulla vita di un uomo che ha scelto di rimanere nell’ombra, lontano dai riflettori, ma con un desiderio di comunicare con la propria progenie.

I diari del boss: segreti e omissioni

Il giornalista Lirio Abbate, noto per il suo lavoro investigativo, ha dedicato un libro a queste memorie, intitolato “I Diari del boss. Parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro”. In questo volume, Abbate esplora non solo i pensieri del capomafia, ma anche i suoi rapporti con le donne e la sua famiglia. Messina Denaro, che si vantava di aver sfidato lo Stato, scrive alla figlia di una vita segnata da scelte difficili e da un’eredità pesante. La sua scrittura, spesso manipolativa, rivela un uomo che cerca di giustificare le proprie azioni e di trasmettere un messaggio di verità, sebbene attraverso una lente distorta.

Il legame con la figlia e la ricerca di redenzione

Nei suoi scritti, Messina Denaro si rivolge direttamente a Lorenza, sottolineando l’importanza del legame di sangue e della sua eredità. “Solo io potevo dirle la verità sulla mia vita, nuda e cruda”, afferma, cercando di giustificare le sue scelte e il suo comportamento. Questi diari, che lui stesso definisce “libricini”, sono un tentativo di costruire un ponte con una figlia che ha sempre rifiutato di incontrarlo. La narrazione di Messina Denaro è intrisa di un senso di narcisismo e di una ricerca di approvazione, mentre cerca di spiegare il suo mondo e le sue motivazioni.