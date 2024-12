Con l’arrivo del Natale, Huawei porta la magia sotto l’albero con offerte uniche e regali esclusivi. Acquistando un prodotto Huawei, non solo potrai approfittare di sconti imperdibili, ma riceverai un regalo per te o per i tuoi cari.

Scopri tutto sulla campagna natalizia Huawei 2024!

Sconti e regali esclusivi: come funziona la promozione

La campagna di Natale di Huawei è valida fino al 26 dicembre 2024 e offre vantaggi imperdibili:

Compra un prodotto, ricevi un regalo: per la maggior parte dei dispositivi, acquistandone uno, ne ricevi un altro in regalo.

per la maggior parte dei dispositivi, acquistandone uno, ne ricevi un altro in regalo. Offerte su acquisti multipli: acquistando due prodotti selezionati, il secondo sarà disponibile a un prezzo scontato.

acquistando due prodotti selezionati, il secondo sarà disponibile a un prezzo scontato. Coupon extra dell’8%: usa il codice AMKTNATALE al checkout per uno sconto aggiuntivo su tutti i prodotti del catalogo.

Acquista su Huawei Store e rendi il tuo Natale ancora più speciale!

Idee regalo: prodotti per ogni esigenza

Smartwatch: benessere e stile sotto l’albero

Regalare uno smartwatch Huawei significa offrire un mix perfetto di tecnologia e salute. Ecco alcune delle migliori offerte:

HUAWEI WATCH FIT 3: disponibile a partire da 129 € (anziché 159 €), con un cinturino in regalo.

HUAWEI WATCH GT 4 : a soli 189 € (anziché 249,90 €), riceverai in omaggio le HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino extra.

: a soli (anziché 249,90 €), riceverai in omaggio le e un cinturino extra. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition: per chi cerca un regalo esclusivo, è disponibile a 549 € (anziché 649,90 €) con le HUAWEI FreeBuds 5i in regalo.

Smartphone: cattura i momenti magici del Natale

Gli smartphone Huawei combinano eleganza e prestazioni, rendendoli il regalo perfetto per immortalare i ricordi più belli:

HUAWEI Pura 70 : disponibile a 699 € (anziché 999 €) con una cover in regalo.

: disponibile a (anziché 999 €) con una cover in regalo. HUAWEI FreeClip: ideali per chi ama un design alternativo, a soli 169 € (anziché 199,90 €) con la HUAWEI Band 9 in omaggio.

Produttività e intrattenimento: tablet e laptop

Per chi desidera un regalo che unisca lavoro e divertimento, Huawei propone:

HUAWEI MatePad Pro 12.2: al prezzo di 999 €, include in omaggio la HUAWEI M Pencil e il HUAWEI WATCH FIT 2.

HUAWEI MatePad 11.5” S: disponibile a soli 469 € (anziché 499 €), con una tastiera magnetica e la M-Pencil incluse.

HUAWEI MateBook 14: perfetto per studiare o lavorare, è scontato a 849 € (anziché 1.099 €).

Perché scegliere Huawei Store?

Acquistando su Huawei Store, potrai beneficiare di numerosi vantaggi:

Spedizione rapida e gratuita: ricevi il tuo ordine in 1-2 giorni lavorativi.

ricevi il tuo ordine in 1-2 giorni lavorativi. Pagamenti sicuri e flessibili: puoi utilizzare metodi come Satispay o optare per la rateizzazione con Klarna, senza interessi.

puoi utilizzare metodi come Satispay o optare per la rateizzazione con Klarna, senza interessi. Servizio post-vendita affidabile: Huawei offre assistenza dedicata, riparazioni gratuite con ritiro a domicilio e diritto di recesso entro 14 giorni.

Come approfittare delle promozioni

Visita il Huawei Store: trova l’offerta che fa per te nella pagina dedicata. Inserisci il codice coupon: durante il checkout, usa AMKTNATALE per l’extra sconto dell’8%. Registra il tuo account: accedi a vantaggi esclusivi e promozioni future.

Huawei rende speciale il tuo Natale 2024 con promozioni straordinarie e regali pensati per tutti. Approfitta delle offerte entro il 26 dicembre e sorprendi i tuoi cari con tecnologia innovativa e sconti imperdibili. Visita subito il Huawei Store!