Le offerte di 1Mobile, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete vodafone

Attualmente propone diverse offerte per gli utenti, ed in particolare contratti che consentono di sfruttare il 5G sia sul territorio nazionale che all’estero.

Chi è 1Mobile

L’operatore telefonico italiano 1Mobile si distingue per un approccio semplice, trasparente e affidabile. Le sue offerte sono chiare, senza costi nascosti, e pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza e tutte le tasche.

1Mobile garantisce anche un servizio clienti costantemente accessibile, supportato da un team competente e pronto a fornire risposte in maniera rapida ed efficiente. Inoltre, grazie alla rete Vodafone (riconosciuta come la migliore rete 5G in Italia) l’operatore è in grado di assicurare una navigazione veloce e stabile, superiore a quella della maggior parte degli altri operatori virtuali.

Le offerte 5G

Come già accennato, 1Mobile propone una varietà di pacchetti pensati per soddisfare diverse esigenze. Tra le migliori offerte 5G attualmente disponibili, è possibile citare:

Speed 5G 150 Limited Edition : include 150 GB in 5G e 50 SMS a soli 6,99 € al mese, con il primo mese scontato a 5 €;

Speed 5G 200 Limited Edition : offre ben 200 GB in 5G a solo un euro in più rispetto all’offerta precedente;

World Plus 5G : a 9,99 € al mese, comprende 130 GB in 5G, minuti illimitati, 320 minuti per le chiamate e, a partire dal terzo rinnovo, 20 GB extra in omaggio.

Tutte le offerte includono tariffe agevolate per l’utilizzo all’estero, pertanto sono particolarmente vantaggiose anche per chi viaggia di frequente.

Le altre offerte

1Mobile accontenta tutte le tipologie di utenti, offrendo soluzioni personalizzate sia per chi naviga molto in rete che per coloro che hanno consumi ridotti. Ad esempio, la tariffa XConnect include 100 minuti, 50 sms ed 1 giga al mese. Pertanto è ideale per una seconda SIM, oppure per connettere gli oggetti intelligenti della casa (come assistenti vocali, sistemi di sicurezza, ecc.). Al contrario, per chi naviga molto c’è Flash 220, che a meno di 10 euro al mese offre 220 GB, minuti illimitati e 90 SMS.

Una via di mezzo è rappresentata da XPlus Reward, che prevede minuti illimitati, 30 SMS e 20 GB con una spesa di 4,99 € mensili. A partire dal terzo rinnovo, l’offerta diventa ancora più conveniente: 30 GB a soli 4,49 € al mese. Infine, tra le proposte più complete c’è Special Gold Plus 180, che a 8,99 € al mese include 180 GB, minuti illimitati e 80 SMS.

La e-sim

L’operatore 1Mobile permette anche di attivare una eSIM (ovvero una scheda virtuale integrata direttamente nello smartphone) compatibile con tutte le offerte.

Questa soluzione offre numerosi vantaggi: elimina il rischio di smarrimento o danneggiamento della SIM fisica e rende più semplice il passaggio da un dispositivo all’altro. Può essere acquistata online sul sito ufficiale ed attivata facilmente seguendo le istruzioni ricevute via email.

In base al modello di smartphone, è possibile attivare fino a nove eSIM, oppure due se si utilizza anche una SIM tradizionale.