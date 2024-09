In questo articolo vi parleremo di alcune simpatiche curiosità riguardanti alcune celebrità italiane (e non) come Tiziano Ferro e Angelina Jolie. Anche le celebrità hanno bisogno di un modo per rilassarsi, e spesso trovano il loro equilibrio dedicandosi a hobby lontani dai riflettori. Queste passioni offrono uno sguardo più intimo e autentico sulla loro vita privata. Scopriamo insieme gli interessi “segreti” che rivelano un lato inedito dei nostri personaggi preferiti.

Gli hobbie dei vip: da Tiziano Ferro ad Angelina Jolie

Nel corso di un’intervista al Fatto Quotidiano, Tiziano Ferro ha raccontato una sua curiosa passione: “A me piacciono i supermercati, quando ne parlo con i miei amici americani, scherzando parliamo di tour in corsia al supermercato. So tutto dei prodotti, di dove si trovano, i dettagli”.

Angelina Jolie ama i coltelli

Angelina Jolie, oltre ad essere una star di Hollywood, è una fervente collezionista di coltelli da taglio. L’attrice ha rivelato che la sua passione ebbe inizio quando, all’età di 11 anni, sua madre le regalò il suo primo pugnale, un oggetto che ancora oggi custodisce con grande cura e affetto.

Alessandra Amoroso: la passione per la zumba

Alessandra Amoroso ha condiviso spesso la sua passione per la zumba, un interesse che coltiva da diveri anni. Questo entusiasmo l’ha spinta a impegnarsi così tanto da conseguire il brevetto di istruttrice, dimostrando che per lei il ballo è più di un semplice passatempo.