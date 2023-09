Avrete sicurmente notato che in tutti i supermercati, qualunque sia l’insegna, non ci sono mai finestre ed orologi. Se pensate che si tratti di un caso vi sbagliate: questa è una precisa strategia che viene messa in pratica da tantissimi anni.

Perché nei supermercati non ci sono orologi e finestre?

Costruire il giusto ambiente, quando si progetta un negozio è la prima cosa da fare per massimizzare le vendite. Anche i titolari dei supermercati adottano questa strategia per provare a vendere il maggior numero di prodotti ai propri clienti. Proprio per questo motivo, ad esempio, i prodotti sono sistemati sugli scaffali seguendo una precisa logica. Le cose più costose, ad esempio, sono quasi sempre ad altezza occhi, dove è più facile notarle, mentre i prodotti in offerta solitamente sono posizionati in basso. In questo modo, per trovarli il cliente è costretto a fare una, seppur minima, ricerca. Allo stesso modo, si cerca di posizionare prodotti che stanno bene l’uno con l’altro in corsie vicine (ad esempio la corsia della pasta e del riso è spesso vicino a quella delle salse), proprio per invogliare la clientela a scegliere più di un prodotto per associazione di idee. Allo stesso modo, nei supermercati non ci sono quasi mai orologi e finestre e la motivazione è ancora una volta legata alle vendite.

Le motivazioni dietro alla scelta

Secondo alcune teorie, la presenza di finestre ed orologi nei supermercati influenzerebbe il nostro modo di acquistare. Se questi due elementi non sono presenti, infatti, il cliente tenderà a perdere la cognizione del tempo, rimanendo nel negozio per più tempo e probabilmente finalizzando più acquisti. Per questo motivo, infatti, le corsie sono sempre illuminate con luce al neon che rende l’ambiente sempre uguale a sè stesso a prescindere dall’ora del giorno in cui andiamo al supermercato. Non usare la luce naturale, poi, ha anche un altro vantaggio. Non essendoci ombre, tutti i prodotti risultano illuminati nello stesso modo, evitando che alcuni di essi non vengano messi in evidenza.