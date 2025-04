Le regionali del 2024 rappresentano un test fondamentale per il centrosinistra in vista delle politiche.

Un’importante tornata elettorale

Le elezioni regionali del 2024 si avvicinano e rappresentano un momento cruciale per le opposizioni italiane, in particolare per il centrosinistra. Con il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, che definisce queste elezioni come un “test prima delle politiche”, il clima politico si fa teso. Le regioni coinvolte, tra cui Marche, Veneto, Campania, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, saranno il palcoscenico di una competizione che potrebbe influenzare il futuro politico del paese.

Le sfide del centrosinistra

Il centrosinistra, attualmente al governo in alcune di queste regioni, si trova di fronte a una sfida significativa. La necessità di mantenere la compattezza e di dimostrare la propria forza è fondamentale per evitare un possibile “Meloni bis” nel 2027. Le opposizioni, in particolare il Pd e il M5s, stanno lavorando attivamente per definire le coalizioni e i candidati. La segretaria del Pd, Elly Schlein, punta a costruire un’alleanza il più ampia possibile, sperando di presentarsi in un numero significativo di regioni.

Le candidature in gioco

Le candidature sono già in fase di definizione in alcune regioni. Nelle Marche, Matteo Ricci, eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Pesaro, è in corsa per la carica di governatore. In Puglia, Antonio Decaro, anch’egli eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Bari, potrebbe essere il candidato. In Toscana, il governatore uscente Eugenio Giani sembra avere buone possibilità di ricandidatura, mentre in Campania si sta discutendo su chi potrebbe essere il candidato, con Roberto Fico e Sergio Costa in pole position. Tuttavia, la situazione è più complessa in Veneto, dove il centrosinistra è ancora alla ricerca di un candidato.

I referendum come test preliminare

Prima delle regionali, il 8 e 9 giugno, si svolgeranno cinque referendum su lavoro e cittadinanza, che rappresentano un altro importante banco di prova per le opposizioni. Il successo nel raggiungere il quorum del 50% dei votanti sarebbe un segnale positivo per il fronte dei sostenitori dei “sì”. Le indicazioni sui referendum sono già state fornite: Pd e Avs sostengono cinque “sì”, mentre il M5s si è espresso per quattro “sì” e libertà di coscienza sulla cittadinanza. Azione e Italia Viva si sono allineate su posizioni simili, evidenziando la necessità di una strategia comune.