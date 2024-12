Assenze significative all’assemblea di Europa Verde

Chianciano Terme ha ospitato un’importante assemblea di Europa Verde, ma l’evento ha deluso le aspettative di molti. I leader del centrosinistra, attesi in massa, hanno fatto registrare numerose assenze, tra cui quella di Matteo Renzi, che ha suscitato non poche polemiche. Sul palco, il padrone di casa Angelo Bonelli ha aperto i lavori, seguito da figure di spicco come Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Riccardo Magi. Giuseppe Conte ha partecipato solo tramite collegamento video, mentre Carlo Calenda ha disertato l’incontro per motivi personali.

Il messaggio di Elly Schlein

Durante il suo intervento, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato un chiaro messaggio: “L’unità non è un valore a tutti i costi, ma lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente”. Le sue parole hanno risuonato tra i militanti di Europa Verde, sottolineando la necessità di unire le forze attorno a un programma definito e a valori condivisi. Schlein ha anche ribadito l’importanza di un “luogo di sintesi” per affrontare le differenze e costruire un’alternativa politica credibile.

Tensioni sulle politiche estere e sulle alleanze

Nonostante le buone intenzioni espresse, le divergenze tra i leader del centrosinistra sono emerse chiaramente, in particolare riguardo alla politica estera. Mentre Avs si è schierata contro l’escalation delle armi, Conte ha mantenuto una posizione ferma, affermando che “l’Ue ha scelto la guerra”. Magi ha risposto criticando la posizione di Conte, evidenziando l’ambiguità del suo “progressismo indipendente”. Le tensioni si sono amplificate quando Schlein è stata invitata a esprimere la sua posizione sulla pace, accettando di farlo ma sottolineando le differenze nei metodi per raggiungerla.

Le prospettive future del centrosinistra

Le schermaglie politiche non si sono fermate qui. Bonelli ha chiarito che “non si costruisce il futuro con il passato”, riferendosi alle alleanze con Italia Viva, mentre ha annunciato un incontro con Calenda per discutere temi di interesse comune. Tuttavia, la risposta di Azione è stata negativa, affermando che non è possibile allearsi con chi propone la resa dell’Ucraina. Le tensioni interne al centrosinistra continuano a rappresentare una sfida significativa, mentre i leader cercano di trovare un terreno comune per affrontare le prossime elezioni.