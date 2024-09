Lega conferma il proprio appoggio a Kiev, in Ucraina: "La solidarietà della maggioranza è unanime"

In seguito all'incertezza generata dalla dichiarazione riguardante l'Ucraina, la Lega tranquillizza riaffermando il suo appoggio a Kiev: "L'approccio del governo è univoco". In base a quanto riportato dalle fonti interne alla Lega, "il governo come coalizione si presenta unito in materia di polit...

In base a quanto riportato dalle fonti interne alla Lega, “il governo come coalizione si presenta unito in materia di politica estera, come già confermato anche dopo l’ultimo vertice del centrodestra”.

La Lega promette sostegno solido al governo sulla questione ucraina, dopo l’ambiguità creata dal comunicato erroneamente diffuso con un frammento extra (poi eliminato) relativo al “no” al ricorso alle armi da parte di Kiev in territorio russo. “In politica estera, il governo si mantiene compatto, come già ufficialmente confermato anche a seguito del vertice del centrodestra. L’approccio del governo all’Ucraina è chiaro e consolidato, come più volte ribadito ultimamente”, si evince da una nota.

Pare quindi che non ci siano prospettive di divergenza sulla questione ucraina da parte della via Bellerio. “Non ci saranno piani parlamentari contrari, come auspicato da alcuni media di sinistra e che noi neghiamo fermamente”.