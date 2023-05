Home > Video > Lei è Anna (@gyrolanna) ed è tornata in Ucraina, a casa sua, nel pieno dell... Lei è Anna (@gyrolanna) ed è tornata in Ucraina, a casa sua, nel pieno della guerra: ecco la distruzione raccontata attraverso i suoi occhi

“Ho passato la dogana e il mio cuore è sprofondato”: Anna è tornata a casa, in Ucraina, nessuno se lo aspettava, ma non ha potuto fare a meno di aiutare la sua famiglia e il suo paese in difficoltà. Non solo trapela il dramma, tra distruzione e bombardamenti, ma anche speranza, bar e ristoranti che continuano ad andare avanti nonostante la mancanza di luce e acqua, e tanto altruismo