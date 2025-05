Domenica 18 maggio è prevista messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. Intanto arriva la prima decisione del nuovo Pontefice.

Papa Leone XIV: il 18 maggio la messa di inizio pontificato

Domenica 18 maggio 2025 ci sarà la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV, diventato Papa lo scorso 8 maggio, dopo la fumata bianca.

Per l’evento sono attesi oltre 250mila fedeli, oltre a rappresentanti di tutto il mondo e leader delle diverse fedi. La celebrazione solenne sarà alle ore 10.00 a San Pietro, sarà sia un momento liturgico ma anche l’occasione per indicare le linee programmatiche del pontificato. Intanto è arrivata la prima decisione da parte del nuovo Papa.

Leone XIV, il 18 maggio la messa di inizio pontificato: la prima decisione del Papa

C’è già grande attesa da parte dei fedeli per la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XVI. Intanto cominciano ad arrivare le prime decisioni da parte di Prevost, ad esempio per il momento il nuovo Pontefice alloggerà al Palazzo del Sant’Uffizio, dove alloggiava prima di essere eletto, solo dopo deciderà dove vivere. Papa Leone XIV, per il momento ha anche confermato provvisoriamente tutti i capi dicastero della Curia. Ecco cosa fanno sapere dal Vaticano: “il Santo Padre desidera infatti riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva.”