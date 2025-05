Un sogno che nasce nell’infanzia

Fin da piccolo, Papa Leone XIV ha dimostrato una vocazione straordinaria. Giocava a celebrare la messa utilizzando un’asse da stiro come altare e caramelle come ostie. Questi ricordi, raccontati dai suoi fratelli John e Louis, rivelano un’infanzia dedicata alla fede. La profezia di un vicino di casa, che lo vedeva come futuro Papa, si è avverata nella Cappella Sistina, un momento che ha segnato la sua vita e quella della Chiesa.

Una famiglia radicata nella fede

La famiglia di Papa Leone XIV ha avuto un ruolo cruciale nella sua formazione spirituale. Cresciuto a Chicago, i genitori Mildred e Louis Marius hanno coinvolto attivamente i loro figli nella vita parrocchiale. Robert, il fratello di Leone XIV, ha lasciato casa a soli 13 anni per entrare in seminario, mentre John, il secondogenito, ha sempre sostenuto la vocazione del fratello. La loro infanzia è stata segnata da valori cristiani e un forte senso di comunità, elementi che hanno influenzato profondamente la sua futura missione.

La chiamata alla guida della Chiesa

Quando Leone XIV è stato eletto Papa, la reazione della sua famiglia è stata di sorpresa e orgoglio. Louis, il primogenito, ha raccontato di aver acceso la televisione e di aver compreso immediatamente la portata dell’evento. Nonostante le sue iniziali riserve, Leone XIV ha sempre affermato di essere pronto a rispondere alla volontà di Dio. La sua elezione rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un’opportunità per portare avanti un messaggio di speranza e solidarietà, in particolare per i poveri e i diseredati, un tema che ha sempre toccato il suo cuore.

Un legame con Papa Francesco

John ha notato le somiglianze tra suo fratello e Papa Francesco, entrambi desiderosi di essere la voce dei meno fortunati. Entrambi hanno vissuto esperienze missionarie in America Latina, un fattore che ha contribuito a formare la loro visione della Chiesa. La loro connessione va oltre la semplice affinità; rappresenta un continuum di valori e ideali che si riflettono nel loro operato. La speranza di John è che, una volta a Roma, Leone XIV possa trovare il tempo per una pausa, magari gustando un gelato insieme, un momento di semplicità in un ruolo così impegnativo.