LetExpo, Tufarelli (PCM): “Con il Covid è cresciuto il debito di riconoscimento nel comparto

“Abbiamo un forte debito di riconoscenza nei confronti di questo settore che non si è mai fermato nemmeno nel momento del Covid. La nostra programmazione, anche con i fondi del PNRR e delle altre risorse, era calibrata su una situazione diversa e quindi chiaramente molte cose vanno parametrate nuovamente. Stiamo preparando la programmazione 2028-2034 che terrà conto di una situazione profondamente modificata rispetto al passato anche in virtù della situazione geopolitica”. Lo ha dichiarato Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a margine di LetExpo in corso a Verona

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=oC5rGXJ5p50[/embed]