In Italia si appresta a verificarsi un breve periodo di stabilità atmosferica, dopo le condizioni meteorologiche avverse della giornata precedente. Tuttavia, già domani, giovedì 10 ottobre, il Centro-Nord sarà nuovamente interessato da una forte perturbazione. Il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it spiega che si tratta di un sistema perturbato legato all’ex-Uragano Kirk. Quest’ultimo ha iniziato il suo percorso dall’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, ha toccato le Bermuda e ha poi deviato bruscamente verso est. Dopo aver raggiunto la categoria 4 con venti superiori ai 210 km/h, il vortice si è spostato a nord delle Azzorre come tempesta tropicale e ha diretto il suo corso verso l’Europa. Nelle ultime ore, in un evento raro e anomalo, Kirk si è avvicinato alla terraferma, trovandosi tra Portogallo e nord della Spagna: da qui sta portando rovesci e vento forte verso l’Italia, ma il picco delle precipitazioni è atteso per domani.

Raffiche di vento oltre i 140 km/h

Nel pomeriggio, tra la penisola iberica e la Francia, si preannunciano raffiche oltre i 140 km/h, soprattutto nel Golfo di Biscaglia e da Bordeaux a Parigi. Giovedì, l’ex-Uragano Kirk proseguirà il suo cammino dalla Francia verso la Germania, inviando il maltempo in modo significativo sull’Italia: sono previste forti piogge al mattino in Liguria e Lombardia, simili a quelle verificatesi martedì 8. Con l’inizio del pomeriggio, il sistema porterà abbondanti piogge verso il Triveneto e lungo l’intero versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Campania.

Vento e temperature insolite

Nella giornata di oggi, oltre alla pioggia, sarà il vento a dominare la scena. Sulla parte occidentale si sentirà una forte burrasca di Libeccio, mentre lungo la costa adriatica il vento di Scirocco porterà mare molto mosso, se non addirittura agitato, in quasi tutte le zone. Le raffiche meridionali determineranno anche un incremento improvviso delle temperature massime nel sud Italia: in Sicilia si raggiungeranno i 34°C, in Puglia si supereranno i 30°C, e anche nelle Marche e in Abruzzo si registreranno temperature insolite di 28°C.

Il ritorno dell’Anticiclone Africano

Nel fine settimana, inaspettatamente, dopo l’ex-Ciclone Kirk, riemergerà l’Anticiclone Africano: venerdì il cielo resterà nuvoloso nel Nord-Est, in Toscana e in alcune aree del Sud, ma a partire da sabato il tempo migliorerà nettamente, regalando un bel sole in gran parte del paese. Le temperature inizieranno a risalire anche nel Centro-Nord, rendendo il passaggio di Kirk soltanto un lontano ricordo.