Lgbt: Plures in Toscana firma con sindacati accordo per maggiori diritti e tutele

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Un impegno concreto per i diritti, la dignità e la parità di trattamento: è il senso dell’accordo firmato oggi tra il Gruppo Plures, le confederazioni toscane della Cgil, Cisl e Uil e le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil eFiadel. Un’intesa che segna un rilevante passo in avanti nella costruzione di un ambiente di lavoro sempre più accogliente, equo e rispettoso delle differenze.

Con questo doppio atto, Plures conferma la propria visione di azienda pubblica orientata all’innovazione sociale, alla responsabilità e alla tutela delle persone, andando oltre gli standard contrattuali e normativi oggi in vigore". Si legge in una nota.

Tra le principali novità: "Unioni civili e convivenze di fatto. L’accordo per la tutela del personale Lgbtqia+ estende alle unioni civili e alle convivenze registrate diritti tradizionalmente riservati ai soli coniugi, come i congedi familiari, parentali e assistenziali, nonché l’accesso ai benefit aziendali, questi ultimi estesi anche ai figli del partner in caso di convivenza anagrafica. Una scelta che rafforza l’impegno del Gruppo per una reale parità di trattamento, andando oltre le interpretazioni restrittive ancora presenti in molte applicazioni contrattuali".

E poi: "Affermazione di genere. Il Gruppo si impegna a garantire pieno rispetto dell’identità di genere delle persone che intraprendono un percorso di affermazione di genere, assicurando riservatezza, uso del nome scelto nei sistemi aziendali, e attivando percorsi di supporto". Inoltre, "sportello di ascolto, segnalazione e tutela delle persone. Verrà istituito presso la Direzione Risorse Umane uno sportello di ascolto dedicato per tutto il personale del Gruppo per raccogliere segnalazioni e offrire assistenza specialistica in caso di discriminazioni o disagi".

"Con questo accordo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Plures, Alberto Irace – vogliamo ribadire il nostro impegno verso un modello di lavoro che metta al centro la persona, in tutte le sue dimensioni. Diritti, inclusione e dignità non sono parole vuote: per noi sono atti concreti, parte integrante della nostra visione industriale e della responsabilità che sentiamo verso le comunità che serviamo".

"La nostra forza – ha aggiunto il presidente di Plures, Lorenzo Perra – è costruita ogni giorno da chi lavora in azienda. Investire nella qualità delle relazioni, nel riconoscimento dei diritti e nella coesione è un modo concreto per costruire una multiutility moderna e credibile. Questo accordo segnano un’evoluzione importante del nostro modo di essere impresa pubblica".

"Riteniamo importante – sostengono Cgil Cisl Uil Fiadel della Toscana – il percorso avviato in Plures per l’estensione dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, che proseguirà come convenuto nel mese di settembre, e per la qualificazione dei servizi e la sostenibilità delle tariffe per gli utenti". L’accordo firmato oggi presso la sede del Gruppo, avrà validità triennale e saranno oggetto di monitoraggio congiunto con le organizzazioni sindacali. Le parti si danno appuntamento a metà settembre per il prosieguo del confronto e delle attività di estensione ulteriore di diritti e tutele per i lavoratori.