Libri: domani a Roma Zeman presenta la sua autobiografia

(Adnkronos) – Zdenek Zeman domani sarà a Roma, per presentare la sua autobiografia, dal titolo 'La Bellezza non ha prezzo' edita da Rizzoli e scritta con il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro. La presentazione è prevista alle 18 alla Libreria Libraccio in Via Nazionale 254/255.

Saranno presenti gli autori e interverranno numerosi ex giocatori di Roma, Lazio e Foggia che hanno avuto Zeman come allenatore. Tra loro, hanno confermato la presenza Di Francesco, Di Biagio, Marchegiani, Favalli, Rambaudi.

Presente anche il professor Sandro Donati che come Zeman ha sempre combattuto il doping nello Sport. Zeman ripercorrerà la sua carriera e firmerà le copie del suo libro.