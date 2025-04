Il caso di Elena Maraga

Elena Maraga, una maestra di 29 anni di un asilo paritario cattolico nella provincia di Treviso, è stata recentemente licenziata a causa della sua presenza sulla piattaforma per adulti OnlyFans. La notizia ha suscitato un acceso dibattito sulla libertà personale e le aspettative professionali nel contesto educativo. La lettera di licenziamento, ricevuta dalla docente, ha evidenziato che la cessazione del contratto è avvenuta “per giusta causa con effetto immediato”.

Secondo l’istituto, la gestione del profilo su OnlyFans contrasta con i valori cattolici che guidano l’educazione della scuola.

Le motivazioni del licenziamento

La decisione di interrompere il rapporto di lavoro è stata accelerata dalle dichiarazioni pubbliche della maestra, che ha partecipato a trasmissioni televisive affermando di non provare imbarazzo per la sua attività su OnlyFans. Queste affermazioni, secondo la direzione scolastica, hanno compromesso “irrimediabilmente l’elemento fiduciario” necessario per mantenere il rapporto di lavoro. La scuola ha sottolineato che la prosecuzione del contratto non era più consentita, evidenziando il conflitto tra la professione educativa e le scelte personali della docente.

Reazioni e sostegno alla maestra

Nonostante la decisione dell’istituto, alcuni genitori si sono espressi a favore di Elena Maraga, sostenendo che la sua attività su OnlyFans non influenzasse negativamente il suo operato educativo. Questo supporto ha messo in luce le diverse opinioni riguardo alla separazione tra vita privata e professione, in particolare in un contesto così delicato come quello dell’educazione infantile. La maestra ha dichiarato di sentirsi vittima di un’ingiustizia e non ha ancora deciso se impugnare la risoluzione del contratto. La vicenda ha sollevato interrogativi su come le istituzioni educative gestiscano le scelte personali dei loro dipendenti e su quali siano i limiti della libertà individuale nel contesto lavorativo.