"L'idea di vedere Filippo Turetta in tribunale non è completamente esclusa", afferma Giulia Cecchettin, il suo legale.

L'avvocato di Filippo Turetta, accusato di omicidio volontario aggravato, non esclude la futura presenza del suo assistito in tribunale. Turetta non era presente alla prima udienza del suo processo per l'omicidio della ex fidanzata presso la Corte d'Appello di Venezia.

Giulia Cecchettin, avvocato di Turetta, non esclude la possibilità della presenza futura del suo assistito, Filippo, in tribunale. Quest’ultimo, 22 anni, risponde di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. Turetta non si è fatto vedere per la prima udienza del suo processo presso la Corte d’Appello di Venezia, relativo all’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Alla domanda dei giornalisti sulla possibile presenza di Turetta in aula nelle udienze successive, Giovanni Caruso, il suo avvocato, ha risposto affermativamente. La domanda era: “Vedremo mai Filippo Turetta in aula?” E la risposta del legale è stata: “E’ possibile”.