Life Science, Fontana: "Lombardia regione leader in Italia ed Europa"

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – "I dati del nuovo rapporto sulla filiera Life Science consentono di celebrare con orgoglio la Lombardia come una delle regioni leader in Italia e in Europa per innovazione e sviluppo. Questo successo è il frutto di un ecosistema unico che valorizza la collaborazione tra pubblico e privato. Ne è un esempio il Cluster lombardo scienze della vita, una rete di attori europei, nazionali e regionali impegnati in una visione di sistema. Un comparto così fiorente, con impatti così importanti per l'economia e la vita dei cittadini, merita maggiore libertà di azione. Quella che potremmo avere con l'autonomia differenziata, che potrà finalmente liberarci da vincoli burocratici che limitano le nostre potenzialità". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta i risultati del report presentato oggi al 'Milano Life Science Forum 2024', settima edizione dell'evento annuale dedicato alle Scienze della vita, promosso da Assolombarda in partnership con il Cluster lombardo scienze della vita.