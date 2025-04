Un momento di grande significato

La senatrice a vita Liliana Segre ha recentemente ricevuto la tessera d’onore dall’Anei, l’associazione che rappresenta gli internati nei lager nazisti. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla sua figura, ma anche un omaggio alla memoria di suo marito, Alfredo Belli Paci, che fu Internato Militare Italiano in sette lager nazisti. La cerimonia ha avuto luogo in un clima di profonda emozione, sottolineando l’importanza della memoria storica e del riconoscimento delle sofferenze vissute da milioni di persone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un amore che ha superato le avversità

Durante l’evento, Segre ha condiviso il racconto del loro incontro, un momento che ha segnato l’inizio di una storia d’amore intensa e duratura. “Eravamo al mare quando ci siamo conosciuti”, ha spiegato la senatrice, ricordando come il suo compagno notò il numero tatuato sul suo braccio, un segno indelebile del suo passato. “Per me era il mio nome, ma la gente si stupiva perché non usavano i tatuaggi allora e io ero segnata a vita”. Questo incontro, descritto come un innamoramento immediato, ha dato vita a un legame profondo, fondato sulla comprensione reciproca e sull’accettazione delle proprie storie personali.

La forza della condivisione

Segre ha anche parlato della difficoltà di condividere le esperienze vissute nei campi di concentramento. “Nessuno aveva voglia di ascoltarci, eravamo dei personaggi deludenti, da dimenticare”, ha affermato. Tuttavia, tra di loro, l’amore ha creato uno spazio sicuro dove poter esprimere le proprie emozioni e raccontare le proprie storie. “Tra noi non eravamo deludenti e strani e l’amore ci ha permesso di essere noi stessi”, ha aggiunto, evidenziando come la loro relazione fosse un rifugio dalla solitudine e dal dolore del passato.

Il riconoscimento ricevuto da Segre rappresenta non solo un tributo alla sua vita e alla sua resilienza, ma anche un invito a non dimenticare le atrocità del passato e a continuare a lottare per la memoria e la giustizia. La sua storia è un monito per le generazioni future, affinché simili orrori non possano mai più ripetersi.