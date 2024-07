Nella giornata di oggi, mercoledì 25 luglio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo in un canale a Limbiate, in provincia di Milano. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Limbiate, trovato cadavere di un uomo

Intorno alle 10 di questa mattina, alcuni cittadini hanno avvistato un corpo nel canale Villoresi, all’altezza di via Giovine Italia. La centrale operavita dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati in codice rosso. Al loro arrivo però non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno contribuito a recuperare il corpo dell’uomo. Da capire se si sia trattato di un malore, un incidente o un gesto estremo.

La vittima aveva dei dispositivi medici addosso

I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Il cadavere è di un anziano: da capire se sia scappato da una struttura sanitaria o da casa. L’uomo aveva ancora alcuni dispositivi medici addosso, tra cui l’accesso per la flebo. Per risalire all’identità della vittima, le forze dell’ordine stanno cercando di verificare se vi siano denunce di allontanamento presentate nelle scorse ore.

