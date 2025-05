L'importanza di rimuovere i dazi interni in Europa per la competitività

Un mercato europeo più competitivo

In un contesto di crescente instabilità economica globale, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un appello forte e chiaro: è tempo che l’Europa rimuova i dazi interni che ostacolano il commercio tra gli Stati membri. Durante il suo intervento all’Assemblea di Confindustria a Bologna, Meloni ha evidenziato come questi dazi rappresentino un freno significativo per la competitività dell’Unione Europea nel panorama internazionale.

Un confronto con gli Stati Uniti

Secondo le dichiarazioni della premier, il costo medio per vendere un bene all’interno dell’Unione Europea è paragonabile a una tariffa del 45%. Questo dato, fornito dal Fondo Monetario Internazionale, mette in luce una realtà preoccupante: rispetto al 15% stimato per il commercio interno negli Stati Uniti, l’Europa si trova in una posizione svantaggiata. La disparità è ancora più evidente nel settore dei servizi, dove la tariffa media stimata arriva addirittura al 110%. Questi numeri non possono essere ignorati, poiché evidenziano una situazione insostenibile per le aziende europee che cercano di competere a livello globale.

Le conseguenze per le imprese europee

La presenza di dazi interni non solo aumenta i costi per le imprese, ma limita anche le opportunità di crescita e innovazione. Le aziende europee si trovano a dover affrontare una burocrazia complessa e costosa, che riduce la loro capacità di investire in ricerca e sviluppo. Meloni ha sottolineato che, per garantire un futuro prospero all’Europa, è fondamentale creare un mercato unico realmente integrato, dove le barriere commerciali siano abbattute e le imprese possano operare liberamente. Solo così l’Europa potrà affrontare le sfide globali e mantenere la sua posizione di leader economico.