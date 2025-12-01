L'India obbliga la preinstallazione dell'app Sanchar Saathi sui nuovi smartphone: ecco perché è importante

In un passo significativo verso la sicurezza informatica, il governo indiano ha emesso un’ordinanza che richiede a tutte le aziende produttrici di smartphone di preinstallare un’app governativa sui nuovi dispositivi. Questa iniziativa, nota come Sanchar Saathi (compagno di comunicazione), mira a combattere le frodi online e a migliorare la protezione dei dati degli utenti.

Il 28 novembre, il Ministero delle Telecomunicazioni ha comunicato alle aziende che hanno a disposizione un periodo di 90 giorni per rendere l’app obbligatoriamente presente sui nuovi telefoni. Inoltre, l’ordinanza stabilisce che l’app non possa essere disattivata dagli utenti, rendendo la sua presenza permanente sui dispositivi.

Obiettivi e funzionalità dell’app Sanchar Saathi

Lanciata a gennaio, l’app Sanchar Saathi ha già registrato oltre 5 milioni di download e ha contribuito a ripristinare più di 700.000 telefoni smarriti. Grazie ai dati forniti dal governo, l’app ha permesso di bloccare più di 3,7 milioni di telefoni rubati e oltre 30 milioni di connessioni fraudolente.

La lotta contro le frodi telefoniche

Una delle funzioni principali dell’app è quella di contrastare l’uso di numeri di identificazione mobile duplicati o contraffatti, noti come IMEI (International Mobile Equipment Identity). Questi numeri sono fondamentali per tagliare l’accesso alla rete dei telefoni segnalati come rubati. L’app consente agli utenti di segnalare chiamate sospette, verificare gli IMEI e bloccare i dispositivi rubati attraverso un registro centrale.

Il governo giustifica l’implementazione di questa app come una necessità per affrontare il serio pericolo rappresentato dalle frodi informatiche e per proteggere i cittadini dalle minacce digitali.

Le reazioni del settore tecnologico

Nonostante i benefici attesi, l’ordinanza potrebbe incontrare resistenze, in particolare da parte di colossi tecnologici come Apple. L’azienda ha storicamente mostrato riluttanza nei confronti di tali direttive governative, specialmente riguardo all’installazione di app di terze parti sui propri dispositivi prima della vendita.

Possibili conflitti con Apple

Secondo fonti, Apple ha già rifiutato richieste simili da parte di altri governi, sostenendo che la sua politica interna non consente la preinstallazione di app governative sui telefoni. Si prevede quindi che Apple cerchi un compromesso, proponendo di incoraggiare gli utenti a scaricare l’app invece di imporne la preinstallazione.

Questa situazione ha suscitato preoccupazioni anche tra i difensori della privacy, i quali avvertono che l’ordinanza potrebbe ridurre il consenso degli utenti, limitando la loro libertà di scelta. Mishi Choudhary, un avvocato esperto in questioni di advocacy su Internet, ha dichiarato che l’atto governativo potrebbe minare il significato del consenso attivo.

Implicazioni future

Il contesto globale sta vedendo un aumento delle misure simili da parte di vari governi, come dimostrato recentemente dalla Russia, che ha intrapreso azioni per limitare l’uso dei telefoni per frodi e promuovere applicazioni sostenute dallo stato. La mossa dell’India di implementare l’app Sanchar Saathi rappresenta non solo un passo verso la maggiore sicurezza dei dispositivi mobili, ma anche un possibile precedente per altre nazioni.

La sfida rimane: come bilanciare la necessità di sicurezza con i diritti degli utenti e le politiche delle aziende? Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quali saranno le ripercussioni per i consumatori e per il settore tecnologico nel suo complesso.