L'inizio dell'analisi del decreto legge sui flussi migratori è stato annunciato, tuttavia l'approvazione definitiva si prevede in un consiglio dei ministri futuro.

La riforma sulla gestione dei flussi migratori verrà discussa nel prossimo Consiglio dei ministri, dopo che la sua approvazione definitiva è stata posticipata per ulteriori analisi. Durante l'ultimo Consiglio, sono stati anche esaminati un decreto contro la violenza verso il personale sanitario e un aggiornamento del Piano di bilancio a medio termine.

L’approvazione della legge di riforma per la gestione dei flussi migratori sarà discussa nel prossimo Consiglio dei ministri, stando a quanto riferito da varie fonti. Durante il Consiglio dei ministri odierno, è iniziata la valutazione della legge ma l’approvazione definitiva è stata posticipata a un successivo incontro per effettuare ulteriori analisi. Nel corso della stessa riunione del Consiglio dei ministri, è stato esaminato anche il decreto per combattere gli atti di violenza nei confronti del personale sanitario. Infine, è stato discusso l’aggiornamento dell’abbozzo del Piano di bilancio a medio termine.