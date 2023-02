Home > Video > L'ironia di Conte nel suo appello per la transizione ecologica: "Non vi parlo... L'ironia di Conte nel suo appello per la transizione ecologica: "Non vi parlo col favore delle tenebre"

"No, non vi voglio parlare col favore delle tenebre". L'ex premier Giuseppe Conte usa la sua famosa frase della conferenza stampa contro Salvini e Meloni durante il Covid per fare un appello ai propri elettori e al governo: "Vogliamo una vera transizione ecologica, democratica e partecipata"