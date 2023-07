Home > Video > Lite in discoteca: "T***a è un modo di dire" Lite in discoteca: "T***a è un modo di dire"

"POV: sei in discoteca e uno sconosciuto ti dà della T***a. Prima ti dedicavano le poesia, ora...". @lealtemuratwins mostrano su tiktok cosa è successo in discoteca e come si è giustificato il ragazzo che ha dato loro quell'appellativo.