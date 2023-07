Home > Video > Lo sfogo di Emma Guiducci: "Devo stare alla critica di chi?" Lo sfogo di Emma Guiducci: "Devo stare alla critica di chi?"

"Dicono che se sto sui social devo stare alla critica. Alla critica di chi? Di una persona che ha la quinta elementare o la terza media? Studia, vatti a diplomare, a laureare. Poi potrai essere una figura preposta a fare una critica. Ma chi siete? Chi lo vuole sentire il vostro parere? Accetto consigli da persone che conosco, non da sconosciuti online, non fa parte del gioco. Non sono il contenitore del disagio di chi si riversa sui social a sputare veleno" Lo sfogo di Emma Guiducci (Tiktok @emmaguiducci26)