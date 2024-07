Localizzatore GPS per animali domestici: perché è importante averlo

Un localizzatore GPS per animali domestici si rivela utile in molte occasioni. Vediamo insieme quali.

Un localizzatore GPS per animali domestici, la maggior parte delle volte, può essere utile e funzionale, soprattutto considerando la vasta gamma di situazioni in cui ci si può trovare con i nostri amici a quattro zampe. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona un localizzatore GPS per animali domestici ed, eventualmente, dove poterlo acquistare online.

Localizzatore GPS per animali domestici

Rientrare in casa dal lavoro e trovare il nostro cucciolo ad aspettarci, passare del tempo di qualità con i nostri animali domestici, che sia per andare a passeggio insieme, nel caso del cane, oppure, semplicemente, giocare, può essere appagante. Allo stesso tempo, però, gli animali domestici comportano una serie di obblighi e responsabilità, per le cure e le attenzioni di cui potrebbero aver bisogno, e dalle quali nessun padrone dovrebbe sottrarsi.

Prendersi cura dei propri animali domestici è soddisfacente, certamente, avere obblighi e responsabilità nei loro confronti è importante, ma cosa fare quando una vacanza o un viaggio di lavoro ci costringono lontano da casa, anche per settimane intere, e non si ha nessuno sul quale contare, che possa prendersi cura dei nostri animali da compagnia? Questo problema potrebbe risolversi con l’acquisto di un localizzatore GPS per animali domestici.

Localizzatore GPS per animali domestici: vantaggi e funzionalità

Rispetto ai gatti, i cani stanno molto di più in casa, ciononostante non corrono meno pericoli dei gatti. Se, ad esempio, dovessimo assentarci da casa, che sia per qualche ora o per alcuni giorni, può succedere che il cane decida di esplorare la zona e perdersi. Oppure, se troppo lontano da casa, qualcuno potrebbe fargli del male. Lo stesso discorso, ovviamente, vale per il gatto, che già per sua natura è un avventuriero e, trovandosi di fronte ad un animale molto più grosso, magari con delle brutte intenzioni, per mettersi al sicuro potrebbe scappare e perdere la via di casa.

I pericoli in cui cani e gatti potrebbero trovarsi sono numerosi ed essere costantemente aggiornati sui loro movimenti e la loro posizione, grazie ad un localizzatore GPS, potrebbe fare la differenza tra il perdere per sempre il nostro amico fidato e l’avere, semplicemente, una brutta giornata.

Il localizzatore GPS per animali domestici offre numerosi vantaggi e funzionalità. Oltre che, ovviamente, a rintracciarli e permetterci di recuperarli quando si sono allontanati troppo da casa, può aiutare a monitorare il loro stato di salute. Il GPS può rivelare se il nostro cucciolo non si muove da un po’ e, allora, potremmo andare a controllare, oppure, che si è mosso poco e, dunque, potremmo andare a stimolare a fare del movimento, se, ad esempio, soffre di diabete.

Il localizzatore GPS per animali domestici è facile da utilizzare, non richiede alcuna competenza professionale, può essere applicato sul collare e non reca alcun disagio all’animale domestico.

Localizzatore GPS per animali domestici: i modelli migliori su Amazon

Anche se la maggior parte dei localizzatori GPS per animali domestici offre gli stessi vantaggi e le stesse funzionalità, non tutti i dispositivi sono uguali. Generalmente collegati ad un’apposita App, che invierà delle notifiche in caso di problemi, alcuni localizzatori possono richiedere un abbonamento aggiuntivo con funzioni premium. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Tractive – GPS per cani, Localizzazione in tempo reale in tutto il mondo, Notifiche antifuga, Monitoraggio dell’attività con avvisi di salute

Questo localizzatore è adatto per tutti i cani a partire dai 4 kg e compatibile con collari fino a 2.8 cm di larghezza. La batteria ha un’autonomia che va dai tre ai dieci giorni. Il localizzatore monitora i movimenti del cane, la qualità del sonno, registra il percorso e la durata delle passeggiate. Si richiede un abbonamento aggiuntivo con piani prepagati diversi a seconda della durata.

Starnearby Localizzatore GPS per Cani e Gatti, Anti-Fuga e Anti-Smarrimento, Collare GPS per Cani e Gatti, Monitoraggio in Tempo Reale, Localizzatore GPS per Animali Domestici (Gatto C)

Questo localizzatore domestico è adatto sia per i cani che per i gatti. L’autonomia della batteria ha una durata annuale. Il localizzatore monitora costantemente i movimenti e lo stato di salute dei propri animali domestici. Inoltre, resiste a qualunque intemperia. Disponibile su Amazon per animali domestici di taglia diversa, questo localizzatore GPS è collegato ad una App che non richiede alcun costo per abbonamenti aggiuntivi.

Winnes Localizzatore GPS Tracker Collare GPS per Gatto Cane Finder Anti-Fugo,Anti-Perdita APP GRATUITA,Mini Micro GPS impermeabile con Geofence per Cane Gatto (2G TK911 Pro)

Infine, un localizzatore GPS per animali domestici, adatto sia al cane che al gatto. Come per ogni modello di localizzatore reperibile in commercio, fate attenzione che quello scelto corrisponda alla taglia del vostro animale domestico. Il dispositivo monitora i movimenti e lo stato di salute sia del cane che del gatto, la App collegata è compatibile con tutti i dispositivi di nuova generazione e non richiede alcun costo di abbonamento aggiuntivo.