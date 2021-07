Lollo G canta l’amore e la voglia di rinascita in “Voglia di te”

Roma, 30 lug. (askanews) – E’ uscito il 27 luglio in radio “Voglia di te”, il nuovo singolo di Lollo G di cui è arrivato anche il video per la regia di Claudio Zagarini.

Un brano estivo con sfumature reggaeton e un pizzico di elettronica che nel video ha come protagonista Maria Laura De Vitis, conosciuta sul set. Si racconta del colpo di fulmine di un commesso per una cliente, e di lui che immagina di vivere un sogno con lei.

Un inno all’amore e alla voglia di rinascita. Come location del video è stato scelto uno store Bricofer, che ha supportato l’artista in questo progetto. Lollo G verrà premiato da Indieffusione al Premio Lunezia il 4 agosto, per la sezione “Indipendenti” nella serata in cui saranno ospiti Nek e Vegas Jones.

“Me la sono sempre sentita un po , ho sempre avuto la voglia di dire la mia, di lasciare il mio personale segno nel mondo – ha raccontato Lollo G – non mi è mai piaciuto essere trasportato dalla corrente o lasciarmi trascinare da altri”.

Un messaggio liberatorio, un inno all amore e alla vita sulle note di una canzone tutta da ballare, connotata da una passionale voglia di rinascita, nell estate appena iniziata. “Voglia di te” nasce con lo spirito di infondere vibrazioni positive che solo la musica e l amore sono in grado di regalarci.

Lorenzo Orsini, in arte Lollo G, è un autore e rapper italiano originario di Formigine, un piccolo centro nella provincia di Modena. Fin dall età di 16 anni ha aperto diversi live ad artisti come Ghali, Samuel Heron, Sick Luke, Gue Pequeno, Achille Lauro, Drefgold, Mambolosco.

Ad oggi ha all attivo una serie collaborazioni con alcuni dei produttori più importanti e influenti della scena rap e un feat con Lil Wayne, star internazionale e tra gli artisti più potenti del panorama musicale hip-hop. Lollo si racconta con la schiettezza dei suoi vent anni, sincero e solare, dagli esordi del primo brano “Primavera” a “Diablita” che vedeva Fabrizio Corona come protagonista dello street video fino a “Voglia di te”.