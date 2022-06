Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Noi Verdi Popolari sosterremo Attilio Fontana per la riconferma a presidente della Regione Lombardia. Chiederemo alla coalizione l’apparentamento della nostra lista, lo dico fin da ora, per evitare il bis di incidenti come quello di Como’’.

Così Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare', ed ex consigliere di Regione Lombardia.