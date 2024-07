Home > Video > L'opinione di Noemi sulla chirurgia plastica esagerata L'opinione di Noemi sulla chirurgia plastica esagerata

"Quando viene superato quel sottile limite in cui la chirurgia plastica non vi migliora affatto ma vi fa sembrare degli alieni?". @noemisilipo dice la sua in merito a chi abusa della chirurgia estetica. Siete d'accordo con il suo pensiero?