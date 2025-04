Luca Zaia e il diritto di scelta dei candidati in Veneto

Il cuore ‘super in pace’ di Luca Zaia

Durante un evento a Bassano del Grappa, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha condiviso le sue riflessioni sul suo operato e sul rapporto con i cittadini. “Io mi sento il cuore ‘super in pace'”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della relazione con la comunità e il lavoro svolto fino ad ora. Zaia ha evidenziato come la sua amministrazione non si sia mai concentrata sul dibattito politico, un approccio che, secondo lui, è stato apprezzato dai veneti.

La richiesta di libertà di scelta

Zaia ha poi affrontato un tema cruciale: la possibilità per i cittadini di scegliere i propri candidati. “È innegabile che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere di avere i candidati presidente”, ha affermato, lamentando il fatto che a lui e ad altri presidenti di regione venga negata questa opportunità. Il presidente ha citato altre regioni, come Campania e Puglia, per sottolineare una problematica che non riguarda solo il Veneto, ma che è diffusa in tutto il paese.

Critiche al blocco dei mandati

Un altro punto di forte critica da parte di Zaia riguarda il blocco dei mandati. Secondo il presidente, è inaccettabile che l’Avvocatura dello Stato proponga di rinnovare in Corte costituzionale il principio che il blocco dei mandati sia l’unica soluzione per eliminare i ‘centri di potere’. “Dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dare degli idioti ai cittadini”, ha dichiarato, evidenziando come gli elettori abbiano il potere di mandare a casa i sindaci che non soddisfano le loro aspettative. Questa affermazione mette in luce la necessità di un dialogo aperto e onesto tra i rappresentanti e la popolazione.