Lucarelli riguardo Anna Lou: "È l'unico membro della famiglia che mi piace"

Durante il primo episodio della 19° stagione di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha confermato le aspettative di Milly Carlucci, grazie al suo ruolo di elemento dirompente nella giuria. Ha presumibilmente provocato Sonia Bruganelli, nota per il suo atteggiamento tranquillo, suggerendole di non fare la serva con lei e chiedendole se il suo silenzio fosse una strategia per non sembrare antipatica. Ha quindi lodato Anna Lou Castoldi, definendola “l’unica piacevole della sua famiglia”.

In merito a Anna Lou, Lucarelli ha osservato che, nonostante l’apparenza da outsider con tatuaggi e piercing, sembra l’unica persona normale nello show. Ha poi commentato sulla sua sincerità e la sua autenticità, essendo l’unica concorrente che parla di sé in prima persona. In conclusione, Lucarelli ha lodato la sua esibizione di danza, dicendo che ha rischiato di diventare l’unica persona che le piace della sua famiglia, cosa che per lei è incredibile e rischiosa.

In risposta ai commenti di Lucarelli, Anna Lou Castoldi ha risposto ironicamente che si tratta di “una grande vittoria”. Infatti è noto che Lucarelli ha avuto dei contrasti con entrambi i genitori di Anna Lou, Morgan e Asia Argento. Tuttavia sembra che con quest’ultima abbia risolto le loro incomprensioni.