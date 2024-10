L’audizione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, prevista per giovedì in Parlamento, è stata annullata. Oggi, i membri delle commissioni cultura di Camera e Senato sono stati informati che l’incontro è stato posticipato al 7 novembre, a causa di un precedente impegno del ministro. Giuli avrebbe dovuto presentarsi questo giovedì pomeriggio a Montecitorio per continuare la discussione sulle strategie del suo ministero. La settimana scorsa, durante un intervento nella sala del Mappamondo, il ministro aveva presentato un documento, e oggi i parlamentari avrebbero dovuto ricevere le sue risposte. Attualmente, Giuli è a Francoforte per la Buchmesse, ma è previsto che torni a Roma domani sera per la Festa del cinema.