Ludovico Einaudi, il dietro le quinte a sorpresa con Chris Martin

San Paolo, 20 mar. (askanews) – Ludovico Einaudi si è esibito domenica 19 marzo al Vibra Sao Paulo di San Paolo. Il celebre compositore e pianista ha portato live i brani del suo ultimo album, “Underwater”, pubblicato nel 2022, oltre ai numerosi successi della sua carriera.

A fargli visita in occasione del concerto, Chris Martin, il frontman dei Coldplay, con il quale Einaudi ha condiviso dietro le quinte un bellissimo momento musicale: i due sono stati ripresi mentre suonano assieme il piano, e il video è stato postato su Instagram da Einaudi, che ha ringraziato Martin con queste parole: “What a nice surprise to have met Chris Martin at my show in Sao Paulo last night. And thanks to everyone who joined yesterday”.