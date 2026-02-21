Lula chiede che Maduro sia giudicato in Venezuela e non negli Stati Uniti

Lula chiede che la sorte di Nicolas Maduro sia decisa dal popolo venezuelano e dalle istituzioni locali, mentre a Caracas si avviano misure di amnistia e si intensificano i colloqui con funzionari statunitensi

La crisi politica venezuelana continua a produrre conseguenze regionali e dibattiti sulla legittimità delle azioni internazionali. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha espresso una posizione netta: se Nicolas Maduro deve andare a processo, questo deve avvenire davanti a una corte venezuelana, non in un tribunale straniero. La dichiarazione sottolinea il principio della sovranità nazionale e respinge l’intervento esterno come soluzione ai problemi interni del paese.

La posizione di Lula e il richiamo alla sovranità

Secondo Lula, la questione della responsabilità politica e penale di Maduro deve essere risolta dal popolo venezuelano e attraverso le istituzioni nazionali. La sua critica prende le mosse dalla storia delle interferenze straniere in America Latina, ricordando episodi in cui potenze esterne hanno favorito golpe o sostenuto regimi autoritari nella regione. Per il presidente brasiliano, la legittimità di un processo passa per la giurisdizione locale e per il ristabilimento della democrazia all’interno del paese.

Ripercussioni politiche e simboliche

Lula ha anche condannato apertamente l’operazione militare che ha portato al rapimento di Maduro e della sua compagna, definendo inaccettabile che il capo di stato di un paese possa essere catturato attraverso un’azione militare straniera. Questo argomento richiama il concetto di integrità territoriale e mette in evidenza il rischio di escalation che tali atti possono generare a livello internazionale.

Il rapimento di Maduro e le accuse degli Stati Uniti

Le autorità statunitensi hanno trasferito Nicolas Maduro sul proprio territorio dopo una tempestiva operazione militare a Caracas, formalizzando contro di lui accuse legate al narcotraffico e ad altre attività criminali. Pur affermando di voler combattere i cartelli e le reti del traffico di stupefacenti, tali accuse coesistono con contestazioni sull’effettiva scala produttiva del paese. I dati ufficiali statunitensi non collocano infatti il Venezuela tra i principali produttori mondiali di droga, tuttavia funzionari del governo statunitense hanno indicato presunti legami tra esponenti venezuelani e gruppi di narcotrafficanti nella regione.

Interessi strategici e risorse energetiche

Accanto al tema della sicurezza, il discorso pubblico degli Stati Uniti ha incluso riferimenti alle immense riserve petrolifere venezuelane. Alcune dichiarazioni di figure di alto profilo hanno collegato le operazioni politiche e militari alla volontà di dare accesso a compagnie energetiche statunitensi alle risorse del paese, presentando questo obiettivo come un mezzo per favorire la popolazione locale ma sollevando dubbi sulle reali intenzioni geopolitiche.

Iniziative interne a Caracas: amnistia e dialogo politico

Nel frattempo il governo ad interim guidato da Delcy Rodríguez ha promulgato una legge di amnistia definita come passo verso la riconciliazione nazionale. La norma, approvata all’unanimità dall’Assemblea Nazionale, mira a favorire la convivenza democratica dopo anni di scontri e tensioni, ma stabilisce limiti chiari: sono esclusi dal beneficio i reati più gravi, quali le violazioni dei diritti umani, i crimini di guerra, l’omicidio intenzionale, il narcotraffico e gli atti di corruzione.

Modalità di applicazione e freni all’impunità

La legge prevede che l’amnistia copra eventi politici specifici dall’inizio della presidenza chavista, ma richiede la cessazione delle condotte illecite per accedere al beneficio. I venezuelani all’estero possono farsi rappresentare da un avvocato, anche se la concessione formale dell’amnistia necessita della comparizione personale, momento in cui scatta l’immunità per i fatti contemplati. L’obiettivo dichiarato è evitare che lo strumento della riconciliazione si trasformi in una scusa per l’impunità.

Relazioni diplomatiche: contatti bilaterali e visite di alto livello

Nonostante la tensione per il rapimento di Maduro, si sono intensificati i contatti tra funzionari statunitensi e rappresentanti venezuelani. Il capo del comando sud degli Stati Uniti si è recato a Caracas per incontrare la presidente incaricata, con l’obiettivo di avviare un’agenda di cooperazione su contrasto al traffico di droga, terrorismo e migrazione. Questi colloqui segnalano la preferenza per la via diplomatica come strumento per gestire differenze e interessi comuni nella regione.

Il contesto rimane complesso: da una parte c’è la richiesta di rispetto della sovranità e della gestione interna delle questioni giudiziarie; dall’altra persistono preoccupazioni su sicurezza, droga e accesso alle risorse energetiche. Il futuro politico del Venezuela dipenderà in larga misura dalla capacità degli attori locali e internazionali di negoziare soluzioni che coniughino giustizia, stabilità e rispetto delle norme internazionali.